COSENZA – Importanti novità sul fronte sicurezza stradale e della viabilità per il territorio di Fuscaldo. Il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha ufficialmente convocato un tavolo tecnico interistituzionale dedicato alla messa in sicurezza dell’intersezione tra la Statale 18 Tirreno inferiore e la Strada Provinciale 40. L’iniziativa, attesa da tempo, è stata accolta con estremo favore dal Consigliere Provinciale Graziano Di Natale, che ha sottolineato l’urgenza di intervenire su un nodo viario considerato tra i più critici della zona. L’incontro operativo è fissato per il prossimo 6 maggio presso i locali della Provincia.

Secondo quanto dichiarato da Di Natale, la criticità dell’incrocio tra la Statale 18 e la Provinciale 40 rappresenta un pericolo costante per automobilisti e residenti. “La convocazione del tavolo tecnico rappresenta un passo importante e non più rinviabile“, ha affermato il Consigliere. “Parliamo di un nodo viario che da tempo necessita di interventi concreti per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Sicurezza stradale: sinergia tra istituzioni e ANAS

La strategia per risolvere il problema passerà attraverso la collaborazione tra i vari enti competenti. L’obiettivo del 6 maggio sarà quello di creare un fronte comune tra: Provincia di Cosenza, Comuni interessati e ANAS. “È fondamentale che tutte le istituzioni coinvolte lavorino in maniera sinergica per individuare soluzioni efficaci e tempestive”, prosegue Di Natale, evidenziando come la sicurezza stradale debba essere considerata una priorità assoluta e non un tema su cui temporeggiare.

Dalle segnalazioni ai fatti

L’incontro del 6 maggio non sarà solo un momento di confronto, ma dovrà segnare il passaggio dalle parole ai fatti. “Sarà l’occasione per trasformare le segnalazioni e le preoccupazioni del territorio in azioni operative“, conclude il Consigliere Provinciale. “Il mio impegno sarà quello di contribuire con spirito costruttivo affinché si arrivi rapidamente a interventi risolutivi“. Il territorio di Fuscaldo attende ora l’esito del vertice, fiducioso che la collaborazione istituzionale possa finalmente mettere la parola fine ai rischi legati a uno degli incroci più trafficati e pericolosi del litorale Tirrenico Cosentino.