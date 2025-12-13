Futsal Serie A – Pirossigeno Cosenza, la reazione c’è ma non basta: Sala Consilina vince 2-1

SAN RUFO (SA) – Non basta la grinta alla Pirossigeno Cosenza che, in una sfida intensa e combattuta, cede per 2-1 sul campo dello Sporting Sala Consilina. La squadra rossoblù ha lottato fino all’ultimo secondo, ma la rete decisiva di Delmestre nella ripresa ha consegnato i tre punti ai padroni di casa. Una trasferta sfortunata per i “lupi” decisa dagli episodi che dopo la sconfitta interna contro l’Active di una settima fa restano inchiodati a 10 punti.

Avvio arrembante del Sala Consilina, Cosenza sfortunato

Il match si accende subito con i padroni di casa del Sala Consilina che approcciano la partita con grande determinazione. Nei primi minuti, i gialloverdi colpiscono ben due legni con Diaz e Felipe Mello, quest’ultimo direttamente da calcio piazzato, facendo tremare la porta della Pirossigeno.

I “lupi” di Cosenza non restano a guardare: al settimo minuto, un tentativo di Fantecele termina alto, e poco dopo, anche Arrieta centra un palo sfortunato. L’equilibrio si rompe poco dopo: sugli sviluppi di una palla da fermo, il Sala Consilina passa in vantaggio con la rete di Vidal.

La reazione della Pirossigeno Cosenza è immediata e determinata. Dopo un’ottima parata di Parisi su un fendente dalla media distanza e un’occasione sfiorata da Vavà, il pareggio arriva al 14′. È Saponara a ristabilire la parità, lesto a ribadire in rete dopo che il tentativo di capitan Marchio era stato respinto sulla linea di porta. Le squadre vanno al riposo sull’1-1.

Ripresa: il gol decisivo di Delmestre chiude la contesa

La seconda frazione si apre con la Pirossigeno che cerca subito di ribaltare il risultato, ma il destro al volo di Kevin Arrieta non inquadra lo specchio della porta. Sul fronte opposto, il portiere rossoblù Parisi si erge a protagonista, compiendo interventi superbi, in particolare su Felipe Mello e sul destro angolare di Rossetti. Tuttavia, al minuto dieci, Parisi non può nulla sul potente bolide scagliato da Delmestre, che riporta in vantaggio il Sala Consilina sul 2-1. La ricerca del nuovo pareggio da parte della Pirossigeno è incessante. I “lupi” rischiano grosso al 14′ su un’incertezza difensiva che spalanca la porta ad Arillo, ma il palo salva la squadra di Mister Paniccia.

Assalto vano della Pirossigeno Cosenza

A 5 minuti dal termine, l’allenatore ospite si gioca la carta del powerplay. Dopo un prolungato possesso palla, Arrieta scarica una “bomba” destinata all’incrocio, ma il portiere Fiuza compie un volo plastico per respingere la conclusione. L’assalto finale della Pirossigeno Cosenza è vano. Nonostante le proteste per un probabile fallo di mani in area di rigore a pochi secondi dallo scadere, il risultato non cambia. Il Sala Consilina si aggiudica la gara per 2-1. La Pirossigeno Cosenza dovrà ora concentrarsi sul prossimo impegno per riscattare questa sconfitta e tornare subito alla vittoria.

SPORTING SALA CONSILINA-PIROSSIGENO COSENZA 2-1 (pt 1-1)

SALA CONSILINA: Fiuza, Rossetti, Arillo, Felipe Mello, Diaz. Lepre, Foti, Baroni, Jurlina, Vidal, Fatiguso, Delmestre

All. Felipe Conde

COSENZA: Parisi, Bissoni, Marcelinho, Arrieta, Fantecele. Golia, De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Vavà, Saponara

All. Paniccia

ARBITRI: Antonio Dimundo di Molfetta, Matteo Ottaviani di Trieste. CRONO: Tommaso Vallecaro di Salerno.

MARCATORI: 09’14” pt Vidal (S), 14’41” pt Saponara (C), 10’27” st Delmestre (S)