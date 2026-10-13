Futsal A2 Elite: Pirossigeno Cosenza travolgente. Poker rifilato alla CDM e primato solitario in classifica (4-0)

RENDE – Un pomeriggio perfetto al PalaPirossigeno incorona la Pirossigeno Cosenza capolista solitaria del campionato di Futsal A2 Elite. I rossoblù calano il poker tra le mura amiche superando la CDM Futsal con un perentorio 4-0, al termine di una prestazione dominante dal primo all’ultimo minuto. Grazie a questo successo, gli uomini guidati da mister Ibañes staccano la concorrenza e volano in cima alla graduatoria da soli, regalandosi la sosta per gli impegni delle nazionali nel migliore dei modi.

Primo tempo a senso unico: Mancuso, Verardi e Vavà calano il tris

Il match si sblocca subito al primo vero affondo dei padroni di casa. Bastano poco più di tre minuti per assistere al vantaggio rossoblù: Mancuso inventa un piattone preciso che passa sotto le gambe del portiere ospite Simone Parodi e fa esplodere il PalaPirossigeno. La reazione della CDM non arriva e la Pirossigeno ne approfitta subito per raddoppiare. Trascorrono appena due minuti e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto impeccabilmente, Verardi si fa trovare pronto sul secondo palo appoggiando comodamente in rete il gol del 2-0.

I lupi sono padroni assoluti del rettangolo di gioco e sfiorano a più riprese la terza marcatura: Dener imbecca con un passaggio illuminante l’accorrente capitan Tonidandel, la cui conclusione esce di un soffio. È il preludio al tris, che si concretizza al minuto 13: assist magistrale di Alessio Saponara per l’inserimento di Vavà, che non perdona e firma il 3-0. Prima dell’intervallo c’è gloria anche per l’estremo difensore di casa Ditano, autore di un prodigioso colpo di reni sulla bordata di De La Varga che nega agli ospiti la rete della speranza.

Saponara chiude i conti nella ripresa: Pirossigeno Cosenza in vetta

Nella seconda frazione di gioco il copione del match non cambia. La Pirossigeno continua a spingere con Dener alla ricerca della gioia personale, ma il portiere ligure Parodi si oppone. Il definitivo 4-0 arriva al 6′ della ripresa: questa volta si mette in proprio Alessio Saponara, che trafigge la retroguardia avversaria e sigilla definitivamente la vittoria.

La CDM Futsal prova a rendere meno pesante il passivo con Pietro Parodi, che però spreca una buona occasione da posizione favorevole. Nel finale di gara, il pivot brasiliano Dener si libera bene al tiro in due circostanze ma sfiora soltanto il palo. Al triplice fischio esplode la gioia del pubblico cosentino: 4-0 netto, prestazione d’autorità e tre punti d’oro che posizionano la Pirossigeno Cosenza al primo posto in solitaria prima della sosta per gli impegni delle squadre nazionali.

PIROSSIGENO COSENZA – CDM FUTSAL 4-0 (primo tempo 3-0)

PIROSSIGENO COSENZA: Ditano, Adornato, Tonidandel, Mancuso, Dener

A disposizione: Parisi, Salamone, Fellipe Mello, Verardi, Corrado, Vavà, Saponara

Allenatore: Ibañes

CDM FUTSAL: Parodi S., De La Varga, Zanello, Spadafora, D’Atri. A disposizione: Ibraliù, Guga, Piana, Parodi P., Cadario, Follador, Boutabouzi

Allenatore: De Jesus

ARBITRI: Antonio Carnazza di Taranto e Antonio D’Addato di Barletta

CRONOMETRISTA: Fortunato Zangara di Catanzaro

MARCATORI: 03’26” pt Mancuso (CO), 05’22” pt Verardi (CO), 13’12” pt Vavà (CO); 06’47” st Saponara (CO).

NOTE: Gara disputata alle ore 16:00 al PalaPirossigeno di Cosenza di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: nessuno.