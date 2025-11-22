Futsal Serie A | Pirossigeno Cosenza: vittoria di platino a 50 secondi dalla fine! Treviso KO

RENDE – La Pirossigeno Cosenza regala ai suoi tifosi una serata da brividi e conquista tre punti dal peso specifico inestimabile. In un match al cardiopalma, i lupi superano la Came Treviso con il risultato finale di 2-1, trovando la rete della vittoria a meno di un minuto dalla sirena conclusiva. Il PalaPirossigeno si è trasformato in un tripudio di gioia al fischio finale, celebrando il successo sofferto ma meritatissimo del quintetto guidato da mister Paniccia che erano reduci dall’amara sconfitta di Pomezia.

La cronaca del match: equilibrio spezzato nel finale

La partita si accende immediatamente con un botta e risposta che lascia presagire grande intensità. È la Came Treviso a sbloccare il risultato dopo pochi istanti con una marcatura rocambolesca di Japa Vieira, che devia in rete quasi involontariamente una conclusione di un compagno.

La reazione dei padroni di casa è però immediata: trascorso appena un minuto dal vantaggio ospite, il bomber Marcelinho ristabilisce la parità, pareggiando i conti e infiammando subito gli spalti.

Nonostante l’equilibrio ritrovato, la fortuna non sembra assistere i lupi nel corso del primo tempo. Al settimo minuto, un’ottima girata di Trentin si stampa sul palo, negando al pivot brasiliano la gioia del gran gol. Treviso si rende pericolosa con Japa Vieira, ma l’estremo difensore rossoblù, un irresistibile Parisi, si oppone con decisione. Ancora i legni protagonisti al 16′, quando è Suton a tremare i tifosi di casa. L’occasione più ghiotta per la Pirossigeno arriva a due minuti dall’intervallo, con Marcelinho che serve perfettamente Bissoni sul secondo palo, ma il numero 13 manca la deviazione decisiva sotto porta. Le squadre vanno al riposo sull’1-1.

Il sigillo finale della Pirossigeno Cosenza

La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione, con la sfortuna che continua a perseguitare Cosenza: è il palo a negare il gol a Fantecele in apertura di secondo tempo. L’equilibrio regna sovrano, con le occasioni che scarseggiano fino al 15′, quando si accende la luce su Parisi. Il portiere si rende protagonista di una super parata, allungando il piedone e dicendo di no al tiro angolatissimo di Azzoni, mantenendo in vita le speranze dei suoi.

Le emozioni più forti sono riservate per il finale. Quando il pareggio sembra ormai scritto, a soli 50 secondi dalla sirena finale, la Pirossigeno Cosenza sfodera l’azione perfetta: il pallone viaggia con precisione nella metà campo trevigiana in una splendida manovra corale che culmina con la zampata vincente di Bavaresco. La palla si insacca, il PalaPirossigeno esplode in un urlo liberatorio. Il 2-1 finale premia la tenacia e la determinazione dei lupi, che conquistano così una vittoria di platino in rimonta, dimostrando cuore e lucidità nei momenti cruciali del match.

Pirossigeno Cosenza-Came Treviso 2-1 (pt 1-1)

COSENZA: Parisi, Trentin, Bissoni, Marcelinho, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Bavaresco, Lo Cicero, Pedrinho. All. Paniccia

TREVISO: Pietrangelo, Antoniazzi, Suton, Japa Vieira, Donin. Fior, Andrè Ferreira, Bui, Gastaldello, Perazzetta, Azzoni, Gargantini. All. Rocha

ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno, Luca Paverani di Roma 2. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.

MARCATORI: 00’47” pt Japa Vieira (T), 02’12” pt Marcelinho (C), 19’52” st Bavaresco (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaPirossigeno di fronte a circa 700 spettatori. Ammoniti: 01’47” pt Antoniazzi (T), 06’03” pt Bavaresco (C), 18’24” pt Fantecele (C), 19’58” st Japa Vieira (T). Espulso: al 19’53” st Antoniazzi (T).