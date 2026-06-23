Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio: il tecnico calabrese riparte dopo la Nazionale

ROMA – C’è tanta Calabria nella nuova pagina di storia che la Lazio si appresta a scrivere. Adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della formazione biancoceleste. La fumata bianca, arrivata dopo una trattativa serrata, porta il tecnico nativo di Corigliano Calabro su una delle panchine più prestigiose e infuocate del calcio italiano.

La conferma è arrivata direttamente da una nota del club laziale. Per il tecnico si tratta di una ripartenza dopo la negativa parentesi con la Nazionale italiana e le conseguenti dimissioni da commissario tecnico.

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio | L’orgoglio di Calabria ancora in Serie A

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club“, si legge nella nota ufficiale. Previsto un accordo biennale: contratto fino al 30 giugno 2028.

La grinta di Ringhio è pronta a conquistare Formello. Per tutta la provincia di Cosenza e per l’intera regione, la nomina di Gattuso alla guida della Lazio è un grande motivo di orgoglio. “Ringhio” non ha mai reciso il legame viscerale con la sua terra d’origine, incarnando i valori del nostro popolo. Adesso è però chiamato ad una sfida importante ovvero quella di rilanciare le ambizioni del club capitolino.

La dirigenza laziale ha cercato e voluto fortemente il tecnico calabrese proprio per queste sue doti. Nel comunicato della società, infatti, si legge che la scelta è ricaduta su di lui “nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club“. Parole che descrivono perfettamente il DNA calcistico e umano di Gattuso, un uomo che ha saputo vincere tutto da calciatore e che da allenatore ha già dimostrato il suo valore su panchine calde come quelle di Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia.

Un’identità forte per la nuova Lazio

A Formello comincia l’era di un tecnico che fa dell’appartenenza e della fame agonistica i suoi marchi di fabbrica. La piazza biancoceleste si troverà dinanzi a un timoniere. Tutta la Calabria sportiva seguirà le sorti del tecnico calabrese.