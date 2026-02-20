Gioco illegale: scoperto un centro scommesse abusivo, sequestrati apparecchi vietati

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito di mirati controlli contro il gioco illegale, la Guardia di finanza e il personale ADM hanno scoperto un operatore di scommesse totalmente abusivo e sequestrato apparecchi di gioco vietati, al termine di una serie di controlli mirati nei confronti di diversi centri scommesse del territorio.

Gioco illegale: centro scommesse abusivo a Bovalino

Nel dettaglio, i militari del Gruppo di Locri, insieme al personale ADM, hanno individuato a Bovalino un centro scommesse operante per conto di un noto concessionario con sede a Malta, non autorizzato in Italia. L’attività risultava priva della prescritta esposizione della tabella dei giochi proibiti e formalmente intestata a un soggetto economico cessato. Inoltre, mancavano le autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa vigente.

Apparecchi vietati in un circolo privato di Condofuri

Un ulteriore controllo è stato eseguito in un circolo privato di Condofuri dai militari della Compagnia di Melito Porto Salvo, sempre con il supporto dell’ADM. All’interno del locale è stato rinvenuto un apparecchio elettronico con led luminosi rotanti e alea programmata, idoneo a erogare vincite in denaro, ma privo di titoli autorizzatori e non conforme alle caratteristiche dei giochi da intrattenimento consentiti.

L’apparecchio è stato sequestrato e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa fino a 50 mila euro, con segnalazione all’autorità competente per la possibile chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni. Al termine delle attività, e allo stato del procedimento, i responsabili sono stati deferiti alle competenti Autorità giudiziarie di Reggio Calabria e Locri, ferma restando la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.