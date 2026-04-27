Camigliatello: giornata ecologica nella Riserva del Tasso. Volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Le associazioni Terra Mia, Orizzonte Sila e Pro Loco Camigliatello sono state protagoniste di una giornata ecologica nei pressi della Riserva Naturale Biogenetica del Tasso, particolarmente frequentata durante la stagione estiva, quando ospita migliaia di turisti per classici pic-nic. E molti di questi, la sera prima di andare via, lasciano cumuli di rifiuti di ogni genere tra i boschi della Riserva Naturale Biogenetica, noncuranti dei danni che possono provocare a questo meraviglioso patrimonio ambientale.

I volontari, armati di guanti e sacchi, hanno raccolto i rifiuti abbandonati, contribuendo a restituire decoro e vivibilità a uno boschi con un complesso ecosistema, custode di una molteplicità di specie animali e vegetali in singolari habitat e paesaggi. Insomma, un patrimonio naturale unico.

Una giornata ecologica all’insegna del rispetto e della tutela ambientale

Sono stati circa 20 i sacchi di rifiuti raccolti, poi depositati in uno spiazzo per essere successivamente ritirati e smaltiti da un mezzo dell’Amministrazione comunale di Spezzano della Sila, messo a disposizione per l’occasione. Una giornata all’insegna del rispetto e della tutela ambientale, con l’auspicio che possa rappresentare un esempio per quanti, nella ormai imminente stagione estiva, sceglieranno di frequentare questi luoghi, nel rispetto della natura e senza lasciare “tracce” del proprio passaggio.