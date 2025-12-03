Giornata delle persone con disabilità, Straface: «autonomia e reti di sostegno». In arrivo arrivo il “Voucher di Libertà

CATANZARO – Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’assessore regionale all’Inclusione Sociale, Pasqualina Straface, richiama l’attenzione sulle “barriere visibili e invisibili” che le persone con disabilità e le loro famiglie affrontano quotidianamente. Ostacoli che, sottolinea, “non riguardano solo le condizioni di salute, ma la solitudine, le difficoltà economiche, la mancanza di servizi e le distanze dai luoghi di cura”.

Giornata delle persone con disabilità «costruire autonomia e prevenzione»

“La Calabria – afferma l’assessore – presenta fragilità più profonde rispetto ad altre regioni: povertà, isolamento territoriale, distanza dai servizi e minor partecipazione scolastica e sociale rendono la disabilità un peso maggiore”. Per questo, precisa, serve una politica capace di costruire autonomia e prevenzione, non di rincorrere continuamente l’emergenza.

Piano “Supporto alle Fragilità”: 120 milioni

Il nuovo programma regionale finanziato dal PR FSE 21/27 interviene su disabilità, oncologia, autismo, caregiver e mobilità nei percorsi di cura. Nel solco delle richieste espresse dai territori, la Regione Calabria ha varato il Piano regionale “Supporto alle Fragilità”, del valore di circa 120 milioni di euro.

Il programma prevede interventi per il rafforzamento delle abilità, per il sostegno alle donne affette da patologie oncologiche, per l’aiuto alle famiglie con persone con disabilità grazie agli educatori familiari, oltre a misure specifiche dedicate allo spettro autistico e all’assistenza negli spostamenti legati ai percorsi sanitari.

Il Piano opera in una logica multifondo e si interseca con altri interventi rivolti alla non autosufficienza, all’inserimento lavorativo, al Dopo di Noi, alla Vita indipendente, al turismo accessibile, allo sport e salute e al sostegno dei caregiver. Un mosaico di iniziative che punta a costruire una rete stabile di servizi diffusi e integrati.

In arrivo il “Voucher di Libertà”: sostegni personalizzati per una vita autonoma

L’assessore Straface annuncia poi un nuovo strumento modulato su bisogni concreti: dal supporto personale alle tecnologie assistive. Tra gli obiettivi di prossima attuazione, l’assessore Straface annuncia il Voucher di Libertà, un contributo personalizzato progettato per eliminare gli ostacoli economici e sociali che frenano la piena autonomia delle persone con disabilità.

Il sistema sarà modulato in base alla gravità e ai fabbisogni individuali: i cittadini potranno utilizzarlo liberamente scegliendo servizi da un catalogo regionale, come assistenza personale o tecnologie assistive, non già coperte da altri interventi.

“Le persone con disabilità non chiedono privilegi, ma diritti”, conclude Straface. “Diritto alla vita autonoma, alla dignità, alla partecipazione. La Calabria che stiamo costruendo vuole anticipare i bisogni, non inseguirli. Nessuna persona deve essere lasciata sola né deve rimanere indietro”.