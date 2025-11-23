Tornano le “Giornate FAI per le Scuole”: visite speciali guidate dagli “apprendisti ciceroni”

ROMA – Tornano dal 24 al 29 novembre 2025 le “Giornate FAI per le Scuole”, l’iniziativa nazionale dedicata agli studenti che da quattordici anni propone visite esclusive nei luoghi della cultura, sulla scia delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. La manifestazione rientra nel programma “FAI per la Scuola”. Si tratta di un progetto formativo che incarna la vocazione educativa della Fondazione, impegnata da cinquant’anni nel promuovere conoscenza, rispetto e cura del patrimonio culturale italiano, a partire dalle giovani generazioni.

Il programma viene realizzato grazie al protocollo d’intesa tra FAI e Ministero dell’Istruzione e del Merito, fondato sui principi degli articoli 9 e 118 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino può e deve contribuire alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Giornate FAI per le scuole, cosa faranno gli “Apprendisti Ciceroni”

Cuore delle Giornate saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti formati dai volontari del Fondo Ambiente Italiano e dai docenti, che accompagneranno coetanei alla scoperta di chiese, palazzi, giardini storici, musei e luoghi identitari del territorio. Le Delegazioni del FAI in tutta Italia apriranno oltre 200 luoghi speciali, visitabili dalle classi “Amiche FAI”. Saranno protagoniste di un’esperienza educativa tra pari che punta a trasformare gli studenti in cittadini consapevoli, attivi e custodi del patrimonio del Paese.

Le aperture proposte spaziano tra percorsi di storia, memoria, educazione civica, ambiente, scienza e identità locale. Dal Castello di Arco ai Sassi di Matera, passando per la street art di Alcamo, il Museo Falcone-Borsellino, l’Istituto Zooprofilattico di Portici, la scuola di Balmuccia, fino al Museo della Scuola di Bolzano.

Nella presentazione ufficiale, Marco Magnifico, Presidente FAI, ha sottolineato: “In tanti anni di esperienza sussidiaria a quella del mondo della scuola il FAI ha imparato che l’oggetto della sua missione non è affatto estraneo al mondo dei giovani. Se coinvolti con la chiave giusta essi si appassionano alla realtà della storia, dell’arte e del paesaggio storico e naturale con una facilità e un vigore sorprendenti, scoprendo quanto sia più gratificante ed emozionante l’esperienza concreta rispetto a quella virtuale”.

Le Giornate FAI per le scuole 2025, conferma la Fondazione, “trasformano, ispirano, rendono protagonisti e diffondono la passione per la conoscenza”, generando nei ragazzi il desiderio di proteggere la bellezza del Paese.

Beni aperti in Calabria | Elenco completo

Santa Severina (Kr)

Santa Severina tra angoli nascosti e storie da raccontare

Borghi più Belli d’Italia, ricca di monumenti e storia, Santa Severina offrirà un itinerario tra antiche strade, piccole chiese e case caratteristiche, con partenza dalla storica “Fontana Vecchia” del 1890.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “Diodato Borrelli”.

Catanzaro

Chiesa e Convento di Santa Maria del Carmine

Nel rione storico della “Grecìa”, gli studenti guideranno alla scoperta di un complesso religioso ricco di storia, arte liturgica e testimonianze dell’antica economia serica catanzarese.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di sei istituti del capoluogo e di Lamezia Terme.

Vibo Valentia

Viaggio nella Monteleone medievale

Tra castello, porte antiche, mura federiciane e palazzi del Settecento e Ottocento, gli studenti ricondurranno il pubblico nella storia della Monteleone fondata per volontà di Federico II.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico “G. Berto”.