Giovane in preda ad una crisi danneggia il Pronto Soccorso, disposto un TSO

Il ragazzo avrebbe danneggiato alcuni locali del reparto; l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di riportare la situazione alla calma

2 ore fa

pronto soccorso lamezia

LAMEZIA TERME – Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri al Pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme, dove un giovane, B.V., è stato bloccato dagli agenti della polizia dopo aver causato danni all’interno dei locali del reparto. Secondo quanto emerso, il ragazzo si era recato autonomamente al punto di emergenza a seguito di una crisi. La sua agitazione avrebbe portato alla rottura di alcuni arredi e alla necessità di un intervento da parte delle forze dell’ordine, chiamate dal personale sanitario per garantire la sicurezza nella struttura.

Gli agenti sono riusciti a contenere il giovane e a ristabilire la calma. In seguito alla valutazione medica, per il ragazzo è stato disposto un TSO, Trattamento sanitario obbligatorio, previsto nei casi in cui una persona si trovi in una condizione tale da necessitare cure immediate e non differibili. La situazione è tornata rapidamente sotto controllo e non si registrano feriti tra personale e pazienti.

