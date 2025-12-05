Giovane ferito nel corso di una sparatoria, arrestati due coetanei

VIBO VALENTIA – Sono due i giovani arrestati oggi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. Si tratta di un 20enne e un 19enne accusati di tentato omicidio premeditato e detenzione illegale di arma da fuoco in merito al ferimento del figlio 20enne di un assessore comunale di Filandari. Il giovane era rimasto ferito ad una coscia da un colpo di pistola.

I due fermati sono stati condotti nella casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’Autorità giudiziaria mentre proseguono ulteriori accertamenti di natura scientifica a cura del Ris di Messina volti a cristallizzare il quadro probatorio.

Giovane ferito, le indagini e l’arresto

Le indagini, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo, sono iniziate dopo la segnalazione giunta dal Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dove la vittima si era recata. Il giovane ferito, secondo quanto rivelato dagli investigatori, non ha collaborato, ma nonostante questo gli elementi raccolti dai militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo, avrebbero consentito di delineare un quadro indiziario coerente.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due arrestati, dopo una lite con il figlio dell’assessore, scoppiata per contese personali e non per logiche di criminalità organizzata, avrebbero sparato quattro colpi di pistola nei pressi dell’abitazione del giovane ferito e uno di questi ha raggiunto il giovane alla gamba ferendolo.