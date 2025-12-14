Giovani e Terzo settore: solo il 7% degli enti è guidato da under 35. Picco del 9,7% in Calabria

ROMA – I giovani leader nel Terzo settore, sono ancora troppo pochi: solo il 7,1% degli ETS italiani è guidato da under 35. A rivelarlo è l’indagine realizzata da Percorsi di Secondo Welfare insieme all’Osservatorio Statistico sul Terzo Settore dell’Università Milano-Bicocca, nell’ambito del premio nazionale “GenP – Giovani che partecipano”, promosso da Acri. Numeri che, nella cornice di una società demograficamente fragile, mostrano però segnali di forte rinnovamento.

Giovani e Terzo settore

“Intendiamo valorizzare un percorso di rinnovamento già in atto nel Terzo settore, in cui il contributo delle nuove generazioni si affianca all’esperienza delle organizzazioni più mature”, afferma il presidente Acri Giovanni Azzone. “L’indagine mostra che, pur essendo ancora minoritaria, la presenza di leader under 35 porta con sé segnali significativi: modelli di governance più inclusivi, un maggiore equilibrio di genere e un forte radicamento nei territori. Gli oltre 400 progetti candidati alla prima edizione rappresentano un patrimonio di idee ed energie che testimonia un desiderio di partecipazione diffuso nel Paese. I tre progetti vincitori esprimono modalità diverse ma complementari di coinvolgere i giovani, promuovendo cultura, benessere e rigenerazione delle comunità”.

Tra i vincitori premiati da Acri figurano:

• Univox ETS – Bari, con “BenEssere InCorso”, progetto dedicato al benessere mentale dei giovani attraverso talk, laboratori e sportelli psicologici e pedagogici;

• Congerie APS – Montecassiano (MC), con il festival-laboratorio “I fumi della fornace”, che intreccia poesia, arti performative e rigenerazione urbana;

• Lo Snodo – Erba (CO), per la trasformazione della stazione ferroviaria in un laboratorio permanente di cultura, formazione e socialità.

Il Sud e la Calabria

L’indagine, basata sui 134.815 ETS iscritti al Registro Unico Nazionale nel secondo semestre 2025, mostra come la presenza di giovani sia più forte nel Mezzogiorno (circa l’8%), con un picco del 9,7% in Calabria, e in regioni come Valle d’Aosta (9,6%) e Trentino-Alto Adige (11,7%). Gli enti guidati da under 35 risultano più attivi in ambito Cultura, meno nei Servizi sociali, e mostrano una maggiore parità di genere: nel 59,3% dei casi il legale rappresentante è una donna.

Significativo anche il radicamento territoriale: nel 71% degli ETS con leader under 35, chi li guida proviene dalla stessa provincia dell’ente. Un Terzo settore nuovo, giovane e dinamico: il 74% degli ETS under 35 è stato costituito da meno di 15 anni, quasi la metà da meno di cinque, rispetto a un’età mediana nazionale di 17 anni.