COSENZA – Il Giro d’Italia 2025 è ufficialmente svelato. La 109ª edizione della Corsa Rosa, presentata all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, prenderà il via l’8 maggio 2026 dalla Bulgaria – sedicesima Grande Partenza dall’estero nella storia del Giro – per poi approdare in Italia con una delle tappe più attese dal Sud: la Catanzaro–Cosenza, prima frazione italiana dopo le tre giornate bulgare in programma il 12 maggio 2026. Il giorno, per la 5 tappa, spostamento a Praia a Mare per la partenza con arrivo a Potenza.

Da Catanzaro a Cosenza: la prima tappa italiana

La tappa Calabrese con partenza dal Capoluogo è arrivo a Cosenza, è lunga 144 chilometri e prevede un gran premio della Montagna di 2′ categoria a Cozzo Tunno. In provincia di Cosenza, dopo un tragitto lungo la Statale 18 attraverso i Comuni di Amantea, Fiumefreddo e San Lucido, si inizia a salire lungo la Catena Costiera dove ci sarà appunto il gran premio della montagna. Poi in discesa fino a San Fili e San Vincenzo la Costa, sp.241, Via Sant’Umile da Bisignano a Quattromiglia e via verso l’arrivo di Cosenza.

0.0 CATANZARO Partenza (Start)

5.1 82 – Sarrottino

11.5 258 – Marcellinara

20.6 72 – Z.I. Pianopoli

29.8 40 – Svinc. ss.280 “Lamezia Terme Sud”

34.8 6 – Sovrappasso Rotatoria Aeroporto “Sant’Eufemia”

38.9 16 – Gizzeria Lido

47.2 4 – Falerna Marina

53.3 4 – Nocera Terinese

59.8 13 – Campora San Giovanni

67.4 6 – Amantea

79.8 27 – Fiumefreddo Marina

86.7 67 – San Lucido

101.0 921 – COZZO TUNNO GPM (Gran Premio della Montagna)

104.2 942 – La Crocetta

110.2 554 – San Fili

116.3 480 – San Vincenzo la Costa

124.8 168 – Ins. sp.241

128.0 162 – Petrozza

135.4 166 – via Sant’Umile da Bisignano

140.1 194 – via Lenin Mancuso

144.0 240 – COSENZA Arrivo (Finish)

Giro d’Italia 2025 durissimo: 3.459 km e 50.000 metri di dislivello

La Cima Coppi del Giro D’Italia 2025 sarà assegnata al mitico Passo Giau, a 2.233 metri di quota, mentre la Montagna Pantani sarà collocata ai Piani di Pezzè. Previsto anche uno sconfinamento in Svizzera con l’intera tappa Bellinzona–Carì. Il gran finale, per l’ottava volta, sarà a Roma, con la tradizionale passerella nella Città Eterna.

La prima settimana: si entra subito nel vivo

Le prime tre tappe bulgare offriranno un avvio movimentato, soprattutto la seconda frazione con un finale di 3,5 km al 7,5%. Dopo il rientro in Italia, il percorso alterna probabili volate a salite simboliche come il Blockhaus, una delle montagne più temute del Giro. La settimana si chiuderà con la “tappa dei muri” a Fermo e l’arrivo in salita a Corno alle Scale, 22 anni dopo il trionfo di Gilberto Simoni.

Seconda settimana: cronometro e alta montagna

Dopo il secondo giorno di riposo, ci sarà la cronometro Viareggio–Massa, intitolata a Gino Bartali. Sarà una settimana varia, con tappe miste che prepareranno il terreno all’arrivo a Pila, in Valle d’Aosta, una frazione da 4.400 metri di dislivello in soli 133 km. A seguire, volata probabile a Milano, città che accoglie il suo 90° arrivo di tappa nella storia.

Terza settimana: dolomiti, storia e gloria

Si riparte con la tappa svizzera Bellinzona–Carì, breve ma estremamente selettiva. Poi il “tappone” dolomitico da Feltre ai Piani di Pezzè: Duran, Staulanza, Giau (Cima Coppi) e Falzarego, un omaggio alle strade leggendarie del ciclismo. L’indomani tappa commemorativa dedicata al terremoto del Friuli del 1976, con doppia scalata a Piancavallo. L’episodio finale è fissato per il 31 maggio con l’arrivo trionfale a Roma.

Protagonisti e autorità alla presentazione

Sul palco, oltre ai conduttori Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti, sono saliti anche:

Simon Yates ed Elisa Longo Borghini , ultimi vincitori del Giro

ed , ultimi vincitori del Giro Il due volte campione Vincenzo Nibali

I rappresentanti della Bulgaria, paese ospitante della Grande Partenza

Le principali autorità sportive italiane: CONI, FCI e Lega del Ciclismo Professionistico

I vertici di RCS, con Urbano Cairo, Paolo Bellino, Mauro Vegni e Stefano Barigelli

Per il Governo italiano è intervenuto il Vicepremier Antonio Tajani, mentre per Roma Capitale era presente l’Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato.

I numeri della 109ª edizione