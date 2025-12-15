Giubileo degli Avvocati: Cosenza e Paola celebrano la professione tra dignità umana e giustizia sociale

COSENZA – Presso la Cattedrale di Cosenza, si sono svolte le celebrazioni per il Giubileo degli Avvocati, evento organizzato congiuntamente dai Consigli degli Ordini di Cosenza e Paola, che operano nel territorio dell’Arcidiocesi Metropolita di Cosenza-Bisignano. I due organismi, hanno voluto sottolineare l’importanza del ruolo dell’Avvocato nella società contemporanea.

Giubileo degli Avvocati, la cerimonia

E’ stata nutrita la partecipazione degli iscritti dei due ordini professionali. Dopo i saluti istituzionali, l’evento culminante è stata la messa solenne, officiata da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, coadiuvato da Don Luca Perri, Rettore del Duomo di Cosenza. Nei loro interventi, i Presidenti dei rispettivi Ordini hanno evidenziato la profonda connessione tra il messaggio giubilare e l’impegno civile della professione legale.

L’avvocato Claudio De Luca, Presidente dell’Ordine di Cosenza, ha focalizzato il suo intervento sul Giubileo cristiano, definendolo un “percorso emancipativo della persona umana, in dignità e diritti“. Ha poi lanciato un forte richiamo all’impegno sociale degli avvocati: “Il Giubileo richiama fortemente l’impegno civile e sociale dell’Avvocato, la sua dichiarata passione per gli ultimi, per i più deboli, per chi vive la contraddizione del riconoscimento di quei diritti proclamati ma mai attuati o attualizzato, nella consapevolezza che i diritti dei più deboli non sono diritti deboli”.

L’avvocato Gianfranco Parenti, Presidente dell’Ordine di Paola, ha invece sottolineato il compito etico e pratico della professione. Secondo Parenti, l’Avvocato non solo garantisce l’effettività della tutela dei diritti, ma ha anche la missione di “umanizzare il diritto“. “L’Avvocato ha il compito di dare viva e concreta speranza alle aspettative di giustizia dei cittadini, speranza intesa come desiderio e attesa del bene”.