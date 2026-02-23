Giuseppe Conte a Corigliano Rossano colpita dal maltempo: «Subito ristori e interventi urgenti»

COSENZA – Giuseppe Conte arriva a Corigliano Rossano nei luoghi colpiti dal maltempo. “Abbiamo chiesto” in Calabria “la convocazione di un consiglio regionale straordinario perché vogliamo che ci sia una vera svolta nell’amministrazione territoriale e, quindi, nelle attività di prevenzione e consolidamento contro i rischi idrogeologici. Qui ci sono comunità che da anni vivono in difficoltà e nella preoccupazione che il Crati possa esondare“. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Thurio con imprenditori e cittadini che hanno subito i danni dell’alluvione.

Conte a Corigliano Rossano: “I fondi spesso si fermano nelle pieghe dell’amministrazione”

“Spesso gli stanziamenti ci sono ma non vengono spesi e si fermano nelle pieghe delle amministrazioni territoriali”, ha spiegato. “Bisogna intervenire subito. Quando ci si allontana dal momento di massima emergenza – ha osservato Conte – si spengono i riflettori e poi le comunità locali vengono abbandonate a sé stesse. Questo è il momento in cui mantenere vigile la reazione e la soglia di attenzione, intervenire con ristori, sospendere i mutui per famiglie in difficoltà e operatori economici, sospendere i contributi previdenziali. Ma soprattutto intervenire per realizzare quei lavori di sicurezza di cui i cittadini hanno assolutamente bisogno”