Il governo definanzia il Ponte: i fondi inutilizzati verranno riprogrammati in Manovra

ROMA – Nella prossima legge di bilancio, è previsto un parziale definanziamento delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina. A confermarlo è stato Guido Quintino Liris (FdI), interpellato dai cronisti a margine della Commissione Bilancio di Palazzo Madama: “Ci sarà una riprogrammazione delle risorse del Ponte”. Il governo, intimorito probabilmente dai ritardi dovuti agli stop della Corte dei Conti, “riprogramma” i fondi stanziati da qui al 2032 per la costruzione del ponte. Tra 2024 e 2026 erano stati stanziati oltre 3 miliardi di euro per l’avvio dei lavori, mai avvenuto

Secondo quanto emerso in Commissione Bilancio, il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe annunciato che parte dei fondi finora destinati al progetto verranno riallocati per finanziare la cosiddetta vicenda di Industria 4.0, definita “catastrofica” dai legislatori. La manovra, in totale, dovrebbe incrementare le risorse di oltre 3 miliardi di euro, anche se non è ancora chiaro in quali settori esattamente confluiranno questi fondi.

Il Pd: “Chiesto il definanziamento del Ponte per risolvere criticità”

Sul tema è intervenuto anche Antonio Nicita, Vice Presidente del Gruppo Pd e membro della Commissione Bilancio del Senato:

“Come Pd abbiamo chiesto di definanziare la spesa finora destinata al Ponte, in attesa della soluzione alle criticità avanzate dalla Corte dei Conti. Ma chiediamo, con nostro emendamento, che il definanziamento vada anche a favore di Sicilia e Calabria, cui sono stati sottratti fondi del FSC”.

L’iniziativa parlamentare riflette un approccio cauto nei confronti di un progetto da anni al centro di dibattiti e critiche, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e di assicurare che le risorse vengano destinate alle priorità regionali e nazionali più urgenti.

Ripercussioni e prospettive future

Il dibattito sulla riprogrammazione dei fondi del Ponte sullo Stretto si inserisce in un quadro più ampio di riforme e riallocazioni, che interesserà sia lo sviluppo tecnologico sia gli investimenti infrastrutturali nelle regioni del Sud.

La manovra 2026, quindi, non solo ridisegna la strategia di finanziamento per il Ponte, ma apre anche la strada a una redistribuzione delle risorse in favore di progetti giudicati prioritari, in linea con le indicazioni della Corte dei Conti.