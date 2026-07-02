Violenta grandinata a Saracena, in ginocchio i vigneti del Moscato. Chiesto lo stato di calamità naturale

SARACENA (CS) – A seguito della violenta grandinata che nei giorni scorsi ha interessato il territorio urbano e rurale, l’amministrazione comunale ha attivato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. “Occorre tutelare la comunità e il comparto agricolo, assicurando la massima collaborazione con gli enti sovraordinati per garantire interventi tempestivi e adeguati a sostegno del territorio”.

È quanto fa sapere il sindaco Renzo Russo, informando che la Giunta comunale ha approvato la deliberazione per la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito dell’evento meteorologico avverso verificatosi nella giornata del 23 giugno.

Chiesto lo stato di calamità naturale per Saracena: danni significativi alle coltivazioni

Il provvedimento è stato trasmesso alla Presidenza della Regione Calabria, al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, alla Protezione Civile nazionale e regionale e alla Prefettura di Cosenza. L’evento, preceduto dal messaggio di allertamento giallo diramato dalla Protezione Civile regionale, è stato caratterizzato da pioggia, vento e da un’improvvisa grandinata che ha provocato danni significativi alle coltivazioni agricole. Le segnalazioni pervenute al Comune riguardano in particolare colture ortive, vigneti e uliveti, con compromissione della produzione stagionale a causa degli effetti combinati del maltempo.

Secondo le prime stime fornite dai tecnici e dagli agronomi delle aziende agricole interessate, la perdita di produzione potrebbe attestarsi intorno al 40%. A essere colpite sono state anche realtà impegnate nella produzione vitivinicola, compreso il comparto del Moscato, e aziende olivicole, due settori che rappresentano una parte essenziale dell’economia, del paesaggio e dell’identità produttiva di Saracena.

I sopralluoghi per documentare la gravità della situazione

L’amministrazione comunale, insieme all’Ufficio tecnico, ha effettuato tempestivamente sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite, raccogliendo le segnalazioni degli imprenditori agricoli e confrontandosi con i tecnici delle aziende per acquisire elementi utili alla ricognizione dei danni. Un primo lavoro necessario per documentare la gravità della situazione e sostenere la richiesta agli enti competenti.

“Siamo vicini agli agricoltori – sottolinea il primo cittadino – perché conosciamo il valore del loro lavoro e sappiamo cosa significa perdere una parte importante della produzione dopo mesi di cura, investimenti e sacrifici. Saracena è terra di vigneti, uliveti, orti, produzioni identitarie e saperi agricoli. Difendere questo patrimonio significa difendere economia reale, famiglie, paesaggio e futuro”.

Con la richiesta dello stato di calamità naturale, il Comune intende promuovere ogni azione utile a tutelare gli interessi e i diritti degli operatori economici danneggiati. “L’obiettivo – conclude Russo – è attivare tutti i canali istituzionali necessari affinché il territorio venga riconosciuto tra quelli colpiti dall’evento calamitoso e possano essere valutate le misure di sostegno previste dalla normativa”.