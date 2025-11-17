PETILIA POLICASTRO (KR) – In Calabria si festeggia una vincita da 500mila euro al Gratta e Vinci. Un fortunato giocatore ha vinto il premio massimo previsto dal un biglietto “il Miliardario New” acquistato al costo di 5 euro a Petilia Policastro in provincia di Crotone. Il biglietto vincente è stato acquistato all’interno della Tabaccheria “Il quadrifoglio” in via Enrico Berlinguer n 20 ed è già partita la caccia al fortunato vincitore che con molta probabilità potrebbe essere qualcuno che vive in zona.

Gratta e Vinci: A settembre mezzo milione vinti a Cariati

Si tratta della seconda maxi vincita da mezzo milione di euro al Gratta e Vinci in Calabria in meno di due mesi. A fine settembre, infatti, era toccato a un fortunato giocatore di Cariati, in provincia di Cosenza, portarsi al casa il premio massimo grazie biglietto “Doppia Sfida Classic” dal costo di 5 euro acquistato nella Tabaccheria ricevitoria e cartoleria di via San Giovanni 10.

Prima di quella di Petilia Policastro, l’ultima grossa vincita al Gratta è Vinci è invece datata 17 ottobre nella cittadina di Paola dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 50mila euro con il Gratta e Vinci “Un’Estate al Mare Super”. Il biglietto è stato acquistato presso un punto vendita di via Sant’Agata Soprana, 113.

Come si gioca al Miliardario New

Se ne I TUOI NUMERI trovi, una o più volte, uno o più NUMERI VINCENTI, vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti; se trovi il numero BONUS X5 vinci 5 volte il premio corrispondente.

Se ne I TUOI NUMERI trovi i vari simboli presenti si possono vincere € 100; € 200; € 500; € 1.000 o tutti i premi dell’area di gioco.

Vincita massima: € 500.000,00 (cinquecentomila)

Altri premi (in euro): 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 5.000,00 – 20.000,00 – 100.000,00 – 250.000,00

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,59 (premi superiori al costo della giocata)

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 8.880.000,00