Gratta e Vinci da record: vince 2 milioni con un biglietto da 10 euro «Mai una cifra così alta nella nostra ricevitoria»

VIGNOLA (MO) – Un Gratta e Vinci da 10 euro della serie “New Bonus Tutto x Tutto” ha regalato al suo acquirente 2 milioni di euro, un premio da capogiro visto che era il massimo previsto dal biglietto. La fortuna fa tappa a Vignola e lo fa in grande stile. La giocata vincente è stata effettuata in via Modenese 112, all’interno di una delle ricevitorie storiche della città modenese. Una vincita pazzesca se si pensa che le possibilità del premio massimo sono una ogni oltre 8milioni e 160mila biglietti.

Gratta e vinci da 2 milioni di euro “mai un vincita così”

A confermare la notizia è la titolare del punto vendita tabaccheria, Roberta Ferraris, che da quasi quarant’anni porta avanti l’attività insieme alla sua famiglia. Una vita dietro al bancone, ma mai un colpo di fortuna di queste dimensioni come ha spiegato ad Agimeg. «Abbiamo piccole vincite quasi ogni giorno, ma una cifra così grande non era mai stata registrata nella nostra ricevitoria», racconta Ferraris. «L’ultima importante fu di circa 50 mila euro, sempre con un Gratta e Vinci, qualche anno fa. Ma questa supera ogni aspettativa».

Premio da capogiro con un biglietto da 10 euro

Nella tabaccheria si respira ancora un misto di incredulità e entusiasmo: il biglietto da 10 euro ha trasformato la routine quotidiana in un giorno destinato a entrare nella storia del locale. «Siamo molto emozionati, è una grande soddisfazione anche perché da 38 anni portiamo avanti questa attività. Del vincitore ancora non sappiamo nulla, ma speriamo passi presto a trovarci», aggiunge la titolare.

Caccia al fortunato acquirente del Gratta e vinci da 2 milioni

Intanto, mentre il nome del fortunato resta avvolto dal mistero, a Vignola non si parla d’altro: un colpo da 2 milioni che potrebbe cambiare per sempre la vita di qualcuno… e che ha già reso memorabile quella di una ricevitoria. Il Gratta e vinci aveva fatto felice anche un fortunato giocatore in Calabria la scorsa settimana, con un vincita da mezzo milione di euro a Petilia Policastro con un biglietto da 5 euro.

New Bonus Tutto x Tutto come funziona

Il biglietto “New Bonus Tutto x Tutto” offre agli appassionati di Gratta e Vinci una dinamica di gioco articolata su quattro giocate principali e la possibilità di moltiplicare le vincite grazie a specifici Bonus. La vincita massima raggiungibile è proprio da € 2.000.000.

Come si Gioca?

Il biglietto si divide in tre sezioni principali che il giocatore deve scoprire:

“NUMERI VINCENTI”: Una sezione celata dall’immagine di sei simboli “€” che contiene i numeri da ricercare nelle giocate. Quattro aree di Gioco: Contrassegnate da “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, e “GIOCATA 4”. Sezioni Bonus: Tre riquadri separati: “BONUS X2”, “BONUS X5”, e “BONUS X10”.

Per vincere, il giocatore deve innanzitutto scoprire i sei “NUMERI VINCENTI”. Successivamente, deve scoprire i numeri (cinque per giocata) e il “MOLTIPLICATORE” (contrassegnato dal simbolo “X”) presenti in ognuna delle quattro Giocate. Infine, si rivelano i numeri celati sotto le scritte dei tre Bonus.

Regole di Vincita Dettagliate

Il meccanismo di vincita si attiva in diversi modi per ogni giocata:

1. Vincita per Corrispondenza Numerica (Principale)

Se uno o più dei “NUMERI VINCENTI” sono presenti sotto le pile di monete d’oro in una delle quattro Giocate, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Il Ruolo del Moltiplicatore: La vincita ottenuta viene moltiplicata per il valore del “MOLTIPLICATORE” trovato nella stessa Giocata. Il Moltiplicatore può essere: X1, X2, X5, X10, X20, X50, o X100.

2. Vincita con Simbolo Speciale “Stella”

Se sotto le pile di monete in una Giocata si trova il simbolo speciale della Stella $(\bigstar)$, si vince la somma totale dei premi presenti nell’intera Giocata, moltiplicata per il valore del “MOLTIPLICATORE” di quella Giocata.

3. Vincite con i Numeri Bonus

Il biglietto presenta tre opportunità di vincita aggiuntiva, non soggette al Moltiplicatore della Giocata:

Se il numero celato dalla scritta “BONUS X2” è presente in una delle quattro Giocate, si vince 2 volte il premio a esso corrispondente.

Se il numero celato dalla scritta “BONUS X5” è presente in una delle quattro Giocate, si vince 5 volte il premio a esso corrispondente.

Se il numero celato dalla scritta “BONUS X10” è presente in una delle quattro Giocate, si vince 10 volte il premio a esso corrispondente.

Nota: Qualora sul biglietto vengano rilevati più premi con diverse modalità, la vincita complessiva è data dalla somma di tutti i premi vinti.

Probabilità di Vincita

Il “New Bonus Tutto x Tutto” offre un’occasione di vincita (premi superiori al costo della giocata) con una probabilità di 1 biglietto ogni 7,59. La vincita massima è di € 2.000.000.