Grave incidente stradale: pedone investito da un minorenne in moto. Indagini in corso

CROTONE – Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, in via Giovanni Paolo II, nei pressi dello stadio cittadino a Crotone. Il Nucleo di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Crotone è intervenuto prontamente per i rilievi del caso.

Incidente, minore alla guida di una moto

Secondo le prime ricostruzioni, un minorenne alla guida di un motociclo ha investito un pedone ultrasessantenne che stava attraversando la strada sugli appositi attraversamenti pedonali. Il pedone è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

Le indagini sono attualmente in corso e sono mirate ad accertare le responsabilità del sinistro, sotto la direzione della Procura dei Minori presso il tribunale di Catanzaro.