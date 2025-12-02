Segnala una notizia

Grave incidente stradale: pedone investito da un minorenne in moto. Indagini in corso

Calabria

Il grave incidente è avvenuto su via Giovanni Paolo II, a Crotone. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

39 secondi fa

Incidente pedone investito

CROTONE – Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, in via Giovanni Paolo II, nei pressi dello stadio cittadino a Crotone. Il Nucleo di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Crotone è intervenuto prontamente per i rilievi del caso.

Incidente, minore alla guida di una moto

Secondo le prime ricostruzioni, un minorenne alla guida di un motociclo ha investito un pedone ultrasessantenne che stava attraversando la strada sugli appositi attraversamenti pedonali. Il pedone è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

Le indagini sono attualmente in corso e sono mirate ad accertare le responsabilità del sinistro, sotto la direzione della Procura dei Minori presso il tribunale di Catanzaro.

