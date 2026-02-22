Grave incidente in località S. Anna. Scontro tra 3 auto, diversi feriti. Uno portato in ospedale con l’elisoccorso

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle ore 13:00, in località Sant’Anna, nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto nel crotonese. Il bilancio del sinistro, che ha visto coinvolte tre autovetture, è di diverse persone rimaste ferite, di cui una trasportata d’urgenza in ospedale tramite l’intervento dell’elisoccorso. Le cause dello scontro, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, partiti dalla sede centrale per mettere in sicurezza l’area e i veicoli incidentati, scongiurando il rischio di incendi o ulteriori pericoli derivanti dalla perdita di liquidi infiammabili.

I soccorritori del 118, giunti sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure alle diverse persone coinvolte nell’incidente. Si registra un ferito grave trasferito immediatamente in ospedale con l’elicottero a causa delle ferite riportate. Un altra persona è stata trasportate in ambulanza presso il presidio ospedaliero più vicino mentre altri 2 feriti lievi sono stati medicati sul posto o con lesioni che non destano immediata preoccupazione.

Oltre ai vigili e ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gestire l’emergenza. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti, con code chilometriche in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei detriti dalla carreggiata. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità. L’area è stata riaperta alla regolare circolazione solo dopo la completa messa in sicurezza della sede stradale.