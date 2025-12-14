Violento incidente sulla Statale 106 a Sibari, 3 feriti: uno è grave

CASSANO ALL’IONIO (CS) – Un altro grave incidente è avvenuto sulla Statale 106 nella zona di Cassano all’Ionio, precisamente nei pressi degli Scavi Archeologici di Sibari. Ennesimo impatto con un grave bilancio: ci sono tre feriti.

Incidente sulla Statale 106 a Sibari, cosa è accaduto

Un altro incidente è avvenuto durante le prime ore del mattino sulla Statale 106. Non molto distante dagli Scavi Archeologici di Sibari, infatti, si sono scontrate due vetture. Al momento il bilancio è di tre feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni.

Ad annunciare la notizia è stata l’Organizzazione “Basta vittime sulla S.S. 106”. L’impatto è avvenuto alle ore 4:30 di domenica 14 dicembre 2025. Due le vetture che si sarebbero scontrate, tre i feriti accertati.

Il rettilineo dove è accaduto l’incidente non è molto distante dal Parco Archeologico di Sibari: si segnalano disagi alla circolazione a causa dei detriti lasciati sulla strada in seguito all’impatto. Sul luogo dell’impatto si sta ricostruendo la dinamica dei fatti, al momento tutto è in mano agli inquirenti che dovranno accertare quanto accaduto.

Un altro grave impatto

Purtroppo la zona è teatro ormai da tempo di gravissimi incidenti. L’ultimo è costato la vita a due giovani ed è accaduto di recente. In quella circostanza hanno perso la vita lo scorso 30 novembre Chiara Garofano e Antonio Graziadio.

L’ennesimo episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità della Statale 106. Un’arteria nota per l’alto numero di incidenti gravi (in alcuni casi mortali).

L’Organizzazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha chiesto ancora una volta alle istituzioni di garantire una maggiore sicurezza su una strada che ha già provocato tanto dolore e preoccupazione. Lo stesso incidente è accaduto infatti a non molta distanza dal quadrivio degli Stombi, proprio lì dove i due giovani di Cassano all’Ionio hanno perso la vita a novembre 2025.