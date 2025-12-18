PIZZO CALABRO (VV) – Una notizia di cronaca arriva dalla provincia di Vibo Valentia dove si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla Statale 18, in località Difesa, nel territorio comunale di Pizzo Calabro. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, nel tratto compreso tra i comuni di Pizzo e Lamezia Terme.

Scontro frontale tra un furgone e una BMW X4

Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone Fiat Ducato e una BMW X4 si sono scontrati frontalmente in un tratto di rettilineo della Statale 18. L’incidente ha provocato 3 feriti, ma ad avere la peggio è stato l’autista del furgone, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, che hanno lavorato per estricare l’uomo dalle lamiere contorte del mezzo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

Autista trasporto d’urgenza in elisoccorso

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche ai soccorritori del 118. Data la gravità dei traumi riportati, la centrale operativa ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Lamezia Terme. Il velivolo è atterrato in un terreno adiacente al luogo dell’incidente per prelevare il ferito e trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, dove si trova ricoverato.

Traffico in tilt sulla Statale 18

I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, assistendo le squadre addette alla rimozione dei mezzi. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il traffico veicolare sulla SS18 è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia, con pesanti rallentamenti per tutta la durata dell’intervento. Resta da chiarire l’esatta dinamica che ha portato i due veicoli a scontrarsi frontalmente su un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Saranno i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine a fare chiarezza.