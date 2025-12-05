In gravi condizioni un ragazzo di 16 anni dopo un terribile scontro tra auto e motociclo

REGGIO CALABRIA– Rimane ricoverato in prognosi riservata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria il ragazzo di 16 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 2 dicembre nel quartiere Ravagnese. Il sinistro si è verificato intorno alle 22.30, quando un’autovettura e un motociclo sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale, coordinate dal comandante Salvatore Zucco, che hanno avviato i rilievi utili alla ricostruzione dettagliata della dinamica.

Il ragazzo di 16 anni senza patene con revisione scaduta

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il sedicenne – alla guida del motociclo – avrebbe riportato ferite particolarmente gravi. Il giovane, al momento dell’incidente, conduceva il mezzo senza patente, mentre il motociclo risultava con la revisione scaduta da oltre dieci anni. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario e messi a disposizione dell’autorità competente. Per il motociclo è stato inoltre disposto il fermo amministrativo a causa della mancanza di una copertura assicurativa valida. Le indagini della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire con precisione le responsabilità e le circostanze che hanno portato al violento impatto.