Calabria
In gravi condizioni un ragazzo di 16 anni dopo un terribile scontro tra auto e motociclo
Il giovane era alla guida senza patente e aveva revisione e assicurazione scadute: veicoli sequestrati e indagini in corso sulla dinamica del sinistro
Categorie
Area Urbana3 minuti fa
Rende: dopo la sconfitta elettorale alle elezioni regionali il PD prova a ripartire
Calabria5 minuti fa
Sicurezza e ordine pubblico: Daspo, fogli di via e ammonimenti per 28 persone
Calabria20 minuti fa
In gravi condizioni un ragazzo di 16 anni dopo un terribile scontro tra auto e motociclo
Calabria33 minuti fa
Furto in una farmacia, banditi sfondano l’ingresso con l’auto e fuggono con le casse
Calabria54 minuti fa
La vita salvata senza decollare, il racconto del dott. Pasquale Gagliardi che lascia l’elisoccorso dopo 28 anni
Focus1 ora fa
Autovelox a Cosenza: svelati i dispositivi fissi e mobili registrati sul MIT. Mancano Rovito, Fuscaldo, Luzzi e non solo – ELENCO
Cronaca3 settimane fa
Tafferugli allo stadio e risse in un locale: pioggia di daspo e divieti per i tifosi della Rossanese
Cronaca3 settimane fa
Tragedia a Praia a Mare: donna muore travolta da un Frecciarossa. Caos e ritardi fino a 6 ore
Ionio2 settimane fa
Cassano Ionio, al via il progetto Educational Framework, supporto educativo per i minori
Attualità4 settimane fa
Legalità e sicurezza nel gaming online: il ruolo dei casino AAMS
Tirreno2 settimane fa
Da Praia a Mare allo Zecchino d’Oro, Mario sarà l’unico bambino calabrese in gara
Cronaca3 settimane fa
San Lucido, proiettili davanti al Municipio: il sindaco De Tommaso denuncia e rassicura la comunità
Area Urbana3 minuti fa
Rende: dopo la sconfitta elettorale alle elezioni regionali il PD prova a ripartire
Area Urbana14 ore fa
Cosenza senz’acqua, cittadini a raccolta. Sportello legale e soluzioni pratiche in campo (VIDEO)
Area Urbana1 giorno fa
La “legge anti-suicidi”, come il sovraindebitamento può trovare una via d’uscita
Area Urbana2 giorni fa
Rende, lectio magistralis con Rosy Bindi all’UniCal: «la mafia si combatte con la forza della comunità»
Cronaca2 giorni fa
Cetraro, blitz “Home Cannabis Factory”: in un appartamento un laboratorio di lavorazione di marijuana
Calabria3 giorni fa
Social