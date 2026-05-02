Elezioni comunali a Grisolia, la lista esclusa viene riammessa dal Tar al voto

GRISOLIA (CS) – Il Tribunale amministrativo della Regione Calabria ha accolto il ricorso presentato dalla lista “Grisolia Bene Comune“ riammettendo la stessa e il candidato sindaco Antonio Longo alle elezioni comunali di Grisolia del 24 e 25 maggio 2026.

La decisione è giunta questa mattina nel corso di una seduta straordinaria, con il collegio giudicante composto dal presidente Ivo Correale, Francesco Tallaro, consigliere estensore, e Vittorio Carchedi, referendario. Il collegio, data la “peculiarità della vicenda”, ha giustificato la compensazione delle spese legali.

“Grisolia bene comune”, la lista riammessa dal Tar

Il ricorso di “Grisolia Bene Comune” era stato presentato dall’avvocato Luigi Crusco per chiedere l’annullamento del provvedimento della Commissione elettorale circondariale di Paola con il quale era stata ricusata la lista a causa di presunte irregolarità commesse da parte del pubblico ufficiale preposto nella predisposizione dei moduli di raccolta delle sottoscrizioni.

Secondo il Tar calabrese “il contesto unitario del documento e l’unicità del soggetto, al contempo autenticatore delle sottoscrizioni e certificatore dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, consente di ritenere che l’unica sottoscrizione, pur apposta nel solo riquadro di sinistra, sia riferita all’insieme delle attività svolte dal funzionario incaricato dal sindaco. Quindi, benché la firma dell’autenticatore sia apposta solo nel riquadro destro, essa vale a ritenere autenticate anche le firme dei sottoscrittori“.

Con la decisione del tribunale amministrativo, la competizione elettorale di Grisolia vedrà dunque regolarmente in campo le due liste presentatesi: “Grisolia Bene Comune” e “Grisolia Unita”, del sindaco uscente Saverio Bellusci.