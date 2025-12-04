Era alla guida dalla sua auto in centro città nonostante il foglio di via, denunciato

TROPEA (VV) – Ha violato la misura di prevenzione a cui era sottoposto e per questo la Polizia di Stato lo ha denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. I poliziotti del Posto Fisso di Polizia di Tropea hanno controllato il soggetto alla guida della sua autovettura mentre era nel centro urbano della cittadina del Tirreno e hanno appurato che su di esso gravava un foglio di via dal Comune di Tropea della durata di tre anni.

La misura di prevenzione era stata emessa dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, poiché il soggetto era stato compartecipe in una rissa avvenuta questa estate in un locale di Tropea. In quella occasione i Carabinieri di Tropea avevano deferito per il reato di rissa aggravata 14 persone. A fronte di quel grave episodio, il Questore di Vibo Valentia ha emesso per 8 giovani il foglio di via dal Comune di Tropea, e tra questi rientra il soggetto in questione.

Oltre al foglio di via emesse anche altre misure

Per altri 6 partecipanti alla rissa, tutti residenti a Tropea, è stato emesso il DASPO Urbano cd. “WILLY”, che inibisce l’accesso e lo stazionamento nei locali cittadini della movida, per tutti e 14, infine, è stato emesso il DASPO cd. Fuori Contesto che vieta la partecipazione alle manifestazioni sportive.