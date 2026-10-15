HPV: Rende punta sulla prevenzione, al Museo del Presente un convegno sul Papilloma Virus

RENDE – Un convegno dedicato alla prevenzione del Papilloma Virus umano (HPV), con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari sul territorio e promuovere una maggiore integrazione tra assistenza sanitaria e servizi sociali. Un impegno, quello dell’amministrazione rendese, che si traduce in diverse iniziative, a partire dai progetti per il nuovo policlinico universitario e la casa della salute, fino alla costituzione di una Commissione sanitaria permanente composta da esperti, rappresentanti delle istituzioni sanitarie, docenti universitari, medici di medicina generale, ingegneri e rappresentanti politici.

HPV: sanità e prevenzione al centro dell’agenda comunale

Il confronto con l’Asp di Cosenza e con l’Azienda ospedaliera cittadina accompagna anche le attività dedicate alla prevenzione. Per il mese di ottobre, il Comune ha programmato due appuntamenti rivolti alla sensibilizzazione e alla tutela della salute.

Il primo si terrà domani, 16 ottobre, dalle 8:30 alle 13:00, nella Sala Tokyo del Museo del Presente, con un convegno dedicato alla prevenzione del Papilloma Virus umano (HPV), responsabile di infezioni che possono essere associate allo sviluppo di patologie anche gravi.

Il secondo incontro è previsto per il 30 ottobre, dalle 17:30, nella Sala consiliare di piazza Matteotti, e sarà dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Parteciperanno le associazioni Oncorosa e Oncomed, insieme ad altri professionisti. Nei giorni successivi è prevista una campagna di screening realizzata in collaborazione con l’Asp di Cosenza e il distretto Vallecrati.

Papilloma Virus, il programma scientifico

La giornata del 16 ottobre riunirà professionisti e rappresentanti istituzionali per approfondire i principali strumenti di prevenzione dell’HPV, dalle strategie vaccinali all’integrazione con gli screening, fino al coinvolgimento dei medici e delle famiglie. Di seguito il programma scientifico dell’iniziativa.

Il programma scientifico della giornata: accoglienza e apertura dei lavori

Ore 08:30: 08:30 Saluto delle Autorità

Onorevole Sandro Principe, Sindaco di Rende;

Dr Angelo Vincenzo Sestito, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Dr Giuseppe Curia, Direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Cosenza.

Ore 08:45: Registrazione dei partecipanti.

Ore 09:00: Introduzione

a cura dell’Avvocato Federico Jorio, Assessore alla Salute e componente della Commissione Sanità del Comune di Rende.

Sessioni Scientifiche (ore 09:15-11:00)

Ore 09:15: Epidemiologia ed oncogenesi del Papillomavirus

Dr Maria Vittoria Mauro.

Ore 09:30: Vaccinazione anti-HPV: stato dell’arte, offerta vaccinale e coperture nelle coorti target (focus regionale)

Dr Sandro Giuffrida.

Ore 09:45: Integrazione tra vaccinazione e screening: modelli organizzativi per la prevenzione

Dr Sisto Milito.

Ore 10:00: Strategie per il recupero delle coorti inadempienti: università, Open Day e strumenti di chiamata attiva

Dr Rossella Zucco.

Ore 10:15: Il ruolo del ginecologo nella prevenzione e screening

Dr Giampiero Russo.

Ore 10:30: Il ruolo dei MMG e PLS nella promozione vaccinale: esperienze territoriali e AFT

Dr Rosalbino Cerra.

Ore 10:45: Counseling agli adolescenti per la promozione della strategia vaccinale anti Hpv

Dr Maria Pia Galasso.

Tavola Rotonda e Chiusura dei Lavori (ore 11:00-13:00)

Ore 11:00: Tavola rotonda: “Azioni concrete per migliorare le coperture vaccinali: verso il raggiungimento degli obiettivi Lea”

Confronto aperto tra clinici, istituzioni e territorio.

Ore 11:30: Take home messages

Discussione generale.

Ore 13:00: Crediti Ecm e conclusione dei lavori.

Un percorso che prosegue con la prevenzione dei tumori femminili

L’appuntamento dedicato all’HPV rappresenta il primo momento di un percorso più ampio che il Comune di Rende intende dedicare alla promozione della salute. Il convegno offrirà un’occasione di confronto tra specialisti, istituzioni e operatori sanitari sull’importanza della vaccinazione, della diagnosi precoce e delle strategie per ampliare l’adesione alle campagne preventive.

Il programma proseguirà il 30 ottobre con l’incontro sui tumori femminili e con una successiva campagna di screening in collaborazione con i servizi sanitari territoriali. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza dei cittadini e favorire un accesso sempre più ampio agli strumenti di prevenzione, attraverso la collaborazione tra amministrazione pubblica, professionisti e strutture sanitarie.