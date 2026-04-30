Il gruppo iGreco al Teatro San Carlo per “Casa Ronald McDonald”: grande serata di solidarietà

NAPOLI – Il gruppo calabrese iGreco tra i protagonisti di una serata speciale si è svolta ieri, 29 mercoledì 29 aprile, nel cuore di Napoli: il prestigioso Teatro di San Carlo, ha ospitato un’importante serata di raccolta fondi dedicata ai progetti per il Sud Italia di Casa Ronald McDonald. Il gruppo iGreco, ha preso parte all’iniziativa insieme ad altri partner, contribuendo a sostenere una causa di grande valore sociale.

All’evento di Casa Ronald McDonald il gruppo iGreco: un sostegno alle famiglie in difficoltà

L’evento è stato organizzato per supportare le attività della fondazione, impegnata ad accogliere e assistere le famiglie con bambini che necessitano di cure mediche lontano dalla propria città. Un impegno fondamentale, che mira a garantire supporto concreto e umano nei momenti più delicati.

A sottolineare il significato della partecipazione è stato Tommaso Greco, che ha dichiarato: “insieme a Casa Ronald McDonald e ai partner, ci piace sognare un mondo in cui ogni famiglia ha tutto ciò di cui ha bisogno per garantire al proprio bambino la migliore terapia ospedaliera”.

La presenza del gruppo iGreco a iniziative di questo tipo conferma una visione d’impresa attenta non solo alla crescita economica, ma anche all’impatto sociale. Sostenendo realtà come Casa Ronald McDonald, l’azienda ribadisce il proprio impegno nel promuovere progetti solidali, dimostrando come sia possibile coniugare sviluppo e responsabilità.

La serata napoletana ha rappresentato un momento di condivisione e collaborazione tra istituzioni, aziende e organizzazioni, unite dall’obiettivo di rafforzare i servizi di accoglienza per le famiglie del Sud Italia. Un esempio concreto di come la sinergia tra pubblico e privato possa generare valore e offrire risposte reali a bisogni sempre più urgenti.