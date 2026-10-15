Immobili pubblici ai giovani under 35, D’Ippolito: «Perché Cosenza resta ferma?»

COSENZA – “Come consigliere comunale di opposizione, non posso nascondere la mia preoccupazione per il totale silenzio che sta accompagnando l’iter che riguarda l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi”. A dirlo Giuseppe d’Ippolito, Consigliere Comunale a Cosenza di Fratelli d’Italia.

Ho presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno, successivamente approvato, con il quale si impegnava il Sindaco e la Giunta a valutare la partecipazione del Comune di Cosenza al bando promosso da ANCI. Rappresenta una concreta opportunità per trasformare beni comunali oggi inutilizzati in occasioni di sviluppo, lavoro e crescita per le nuove generazioni, che al contrario di altri eventi immaginati da questa amministrazione, non si limiti a proposte progettuali o workshop creativi.

Immobili pubblici agli under 35 a Cosenza: “Ad oggi ancora nulla”

Ad oggi, tuttavia, non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale al Consiglio Comunale e alla cittadinanza. Nessuna informazione sugli immobili eventualmente individuati, nessuna indicazione sull’intenzione di partecipare al bando, nessun aggiornamento sulle attività poste in essere dagli uffici competenti.

Si tratta di un atteggiamento che desta perplessità. Quando il Consiglio Comunale approva un atto di indirizzo, soprattutto su temi strategici come le politiche giovanili e il recupero del patrimonio pubblico, è dovere dell’Amministrazione dare seguito agli impegni assunti e informare puntualmente l’assemblea cittadina sugli sviluppi.

La domanda che poniamo è semplice: il Comune di Cosenza intende partecipare a questa importante opportunità oppure no? I giovani cosentini hanno il diritto di sapere se l’Amministrazione sta lavorando per intercettare risorse e occasioni di crescita oppure se si sta lasciando scorrere un’altra opportunità senza alcuna spiegazione.

Per queste ragioni continueremo a esercitare il nostro ruolo di controllo e vigilanza affinché gli atti approvati dal Consiglio Comunale non rimangano lettera morta e affinché le opportunità destinate ai giovani del nostro territorio non vengano ignorate nel silenzio generale.