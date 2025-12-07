Immobili dello Stato in Calabria e altre regioni: online 14 bandi di concessione per valorizzazione e uso temporaneo

ROMA – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato per il 2025, offrendo nuove opportunità a imprenditori e operatori del sociale, del turismo e della cultura. In totale sono disponibili 14 beni in diverse regioni italiane, proposti attraverso strumenti di uso temporaneo, concessione di valorizzazione e concessione agevolata per Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

Immobili dello Stato, anche in Calabria

I bandi di “uso temporaneo”, della durata compresa tra 6 mesi e 6 anni, permettono di aprire gli edifici al pubblico per attività civiche, sociali e culturali. Tra questi:

– Ex Caserma Palestro – Monza

– Ex Arsenale (porzione) – Pavia

– Manifattura Tabacchi – Benevento

– Ex Caserma Gherzi (porzione) – Novara

– Ex Carcere di San Sebastiano – Sassari

– Fondo Pisani Casina dell’Orologio – Palermo

Il termine per presentare le offerte è l’8 aprile 2026 alle ore 12:00.

I bandi di concessione di valorizzazione, rivolti agli investitori interessati alla rigenerazione dei beni, includono due immobili di particolare rilievo in Calabria:

– Ex Deposito Munizioni Forte Catona, Reggio Calabria

– Ex Carcere Mandamentale Gallina, Reggio Calabria

Altri beni interessati dalla concessione di valorizzazione si trovano a Piacenza, Sermoneta (Latina), Genova, Messina e Palermo. Infine, è disponibile un bando di concessione agevolata per Enti del Terzo Settore per l’ex Casa del Fascio di corso Garibaldi, nel Comune di Serradifalco (Caltanissetta). Il termine per la presentazione delle offerte per queste due categorie è fissato al 4 giugno 2026, alle ore 12:00.

Tutte le informazioni e i bandi sono consultabili sul sito dell’Agenzia del Demanio nelle sezioni “Gare e Aste” e “In evidenza”, offrendo così un’occasione concreta per valorizzare patrimoni storici e promuovere iniziative culturali e sociali in tutta Italia,