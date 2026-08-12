Incendio devasta 10 ettari a Bonifati: denunciato un uomo per rogo boschivo colposo

BONIFATI (CS) – Un vasto incendio ha interessato lo scorso mese di luglio la località San Lorenzo-Timpone, nel territorio di Bonifati. A seguito degli accertamenti, i Carabinieri Forestale del Nucleo di Cetraro hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un uomo del posto, ritenuto presunto responsabile del rogo.

I militari, impegnati nei quotidiani controlli del territorio, avevano notato una colonna di fumo e, raggiunta l’area, trovato l’uomo impegnato a cercare di spegnere le fiamme nei pressi di un ricovero per animali di sua proprietà. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Paola.

Incendio a Bonifati, l’origine delle fiamme

Gli accertamenti avviati immediatamente dopo l’incendio hanno permesso, secondo quanto riferito dall’Arma Forestale, di individuare il punto di innesco attraverso il Metodo delle Evidenze Fisiche (MEF). Il fuoco sarebbe stato acceso per bruciare residui dell’ovile, ma le fiamme sarebbero rapidamente sfuggite al controllo, propagandosi verso il terreno adiacente. L’incendio ha interessato complessivamente circa 10 ettari, coinvolgendo macchia mediterranea, terreni incolti, uliveti e piante di quercia.

All’uomo è stato contestato il reato di incendio boschivo colposo ed è stata inoltre applicata una sanzione amministrativa per la violazione della normativa regionale che vieta l’accensione di fuochi nel periodo considerato a rischio. I Carabinieri Forestale della provincia di Cosenza hanno intensificato in queste settimane le attività di prevenzione e contrasto degli incendi, anche alla luce delle alte temperature e delle condizioni di disseccamento della vegetazione.