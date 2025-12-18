Paura per un incendio in un appartamento, salvata una famiglia con tre bambini

REGGIO CALABRIA – Un violento incendio nella notte ha interessato un’abitazione nel popoloso quartiere di Archi, a Reggio Calabria, causando ingenti danni e mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti dello stabile. L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte e le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal comando di viale Europa, sono intervenute tempestivamente.

L’incendio e l’intervento

Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di contenere le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse agli appartamenti adiacenti e evitando un bilancio molto più grave. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse, vista l’ampia estensione del rogo, e hanno richiesto più di quattro ore di lavoro per essere completamente domate. L’edificio, un immobile di edilizia popolare, è stato evacuato con urgenza a causa dei pesanti danni subiti dall’appartamento colpito dal fuoco e della densa nube di fumo che si era diffusa in tutto lo stabile.

Fortunatamente, gli occupanti dell’appartamento distrutto – una coppia con tre bambini – sono stati messi in salvo senza riportare gravi conseguenze. Durante le concitate fasi di evacuazione, un’anziana donna ha subito la frattura della caviglia; il suo stato di salute non è preoccupante e la ferita è stata immediatamente trattata sul posto.

L’appartamento interessato è andato completamente distrutto, mentre i danni complessivi allo stabile sono ingenti. Tuttavia, grazie alla tempestività dei Vigili del Fuoco, è stato possibile impedire che il rogo compromettesse ulteriori abitazioni. Le operazioni si sono concluse solo dopo le 5 del mattino, con la certezza che l’incendio fosse sotto controllo e che tutti i residenti fossero al sicuro.