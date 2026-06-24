Incendio in una baraccopoli a Schiavonea, 4 braccianti salvati dai poliziotti: uno è grave

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Prima il violento incendio, poi una forte esplosione. Sono i tratti della notte d’inferno vissuta nella baraccopoli di Schiavonea, in contrada Boscarello, all’interno della quale sono state distrutte alcune delle strutture utilizzate come rifugio dai braccianti agricoli di nazionalità straniera. In tutto quattro le persone che sono state estratte vive dalle fiamme grazie all’intervento tempestivo degli agenti della volante e del Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano e poi affidati alle cure dei sanitari del 118. Uno dei braccianti è ferito in modo serio e per questo è stato trasportato all’ospedale di Brindisi per le gravi ustioni riportate.

Baraccopoli di Schiavonea, l’incendio e poi l’esplosione

Le fiamme in pochissimo tempo hanno avvolto le baracche, alimentate dai materiali diversi e di fortuna con le quali le strutture erano costruite, sviluppandosi in maniera veloce in tutta la zona, cogliendo di sorpresa chi si trovava proprio lì.

Le operazioni di soccorso non sono state per nulla facili. Gli agenti si sono fiondati tra le fiamme per salvare i braccianti. Il momento più critico del salvataggio è stato quando una bombola di gas è esplosa provocando un forte boato colpendo i poliziotti, che per fortuna sono rimasti illesi.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, i Carabinieri del Norm del Reparto territoriale e il personale del 118. Tutti i soccorritori sono stati impegnati per tutta la notte nel contenere l’incendio di vaste proporzioni e mettere in sicurezza l’area. In corso anche i rilievi delle forze dell’ordine che aiuteranno a fare chiarezza per ricostruire le cause e la dinamica dell’incendio, che al momento sono in fase di accertamento. Le indagini si occuperanno di chiarire cosa abbia innescato la deflagrazione e cosa sia successo con precisione nella notte.

Resta da capire, infatti, se l’esplosione sia stata provocata da un incendio causato da cause da accertare oppure se, al contrario, sia stata la bombola di gas a esplodere generando il rogo. Al vaglio degli investigatori anche l’eventuale natura dolosa dell’incendio.