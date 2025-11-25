CATANZARO – Questa mattina su Via Indipendenza, a Catanzaro, si è verificato un incendio all’interno di un’attività commerciale. Il rogo ha interessato l’unità esterna dell’impianto di refrigerazione di una cella frigorifera appartenente a un’attività commerciale dedita alla vendita di prodotti ittici. L’unità, posizionata in prossimità dell’insegna del negozio, è stata avvolta dalle fiamme per cause in corso di accertamento.

Incendio all’impianto di refrigerazione, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire sul posto una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro che ha estinto completamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’interno dell’esercizio commerciale e limitando i danni alla sola apparecchiatura esterna e all’insegna.

Sul posto dell’incendio anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità, che ha subito temporanei disagi durante le operazioni di soccorso. Fortunatamente non si registrano feriti.