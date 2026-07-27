Notte di paura per un incendio in un garage. A fuoco un’auto e due scooter: evacuate 10 famiglie

REGGIO CALABRIA – Paura nella notte per un incendio divampato all’interno di un garage condominiale in un edificio residenziale del quartiere Sant’Antonio della città. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un’autovettura e due scooter che si trovavano parcheggiati nel locale. A causa della combustione dei materiali plastici dei veicoli, una densa e tossica coltre di fumo si è rapidamente propagata, invadendo l’intera tromba delle scale dello stabile e minacciando gli appartamenti.

Incendio in un garage: evitata la tragedia grazie ai Vigili del Fuoco

Tenpestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha evitato che l’evento degenerasse in uan vera e propria tragedia. Le fiamme avrebbero potuto estendersi agli altri mezzi presenti nel garage andando a danneggiare anche la struttura portante dell’intero edificio. Lunghe e complicate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, durate circa tre ore, coordinate dal capo squadra Giuseppe Cilione.

Evacuate 10 famiglie: nessun ferito

A scopo puramente precauzionale, i soccorritori hanno disposto l’evacuazione momentanea delle 10 famiglie residenti nel condominio, che hanno lasciato lo stabile in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati. Fondamentale è stato il supporto degli agenti della Polizia di Stato, che hanno collaborato attivamente alla gestione dell’ordine pubblico e alle delicate procedure di evacuazione dei residenti durante tutte le fasi dell’emergenza.

Al termine delle operazioni di spegnimento l’area è stata bonificata e dichiarata sicura, permettendo così ai residenti di fare rientro nelle proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo.