Incidente mortale sulla 106 nel Cosentino: arrestato conducente dell’auto, era positivo all’alcol test

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile dal Reparto Territoriale di Corigliano Rossano hanno arrestato un 29enne del posto indiziato per l’ipotesi di omicidio stradale. Il fermo è arrivato in seguito alle indagini messe in atto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari in merito al grave incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio lungo via Nazionale, nell’area urbana di Mirto di Crosia, che lo ha visto coinvolto.

L’impatto è avvenuto tra un crossover e un mezzo a tre ruote, a seguito del quale il conducente 86enne è deceduto sul posto, per via delle gravi lesioni riportate, nonostante la celerità dei soccorsi.

Incidente mortale, i rilievi, le analisi ed il fermo

Diversi i rilievi e gli approfondimenti eseguiti dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale per effettuare la ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale. L’autista 29enne dell’autovettura è stato accompagnato dagli agenti presso l’ospedale di Rossano e qui sono stati effettuati gli esami di routine.

Le analisi hanno permesso di rilevare una positività all’assunzione delle sostanze alcoliche, con un livello superiore a quello consentito dalla legge. Questa circostanza, messa in correlazione agli altri elementi riscontrati durante i rilievi, ha permesso ai Carabinieri di ipotizzare e contestare all’interessato l’ipotesi dell’omicidio stradale. Pertanto, dopo essere stato dichiarato in stato d’arresto, l’autista del mezzo è stato posto agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.