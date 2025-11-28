Violento incidente sulla Statale 106 tra un furgone 9 posti e un’auto: quattro persone ferite

CROTONE – L’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 sulla Strada Statale 106 Jonica, al chilometro 5, ed ha richiesto un massiccio dispiegamento di soccorsi. Due i mezzi coinvolti: un’autovettura, condotta da un anziano del posto, e un furgone che trasportava nove persone di nazionalità straniera.

A causa del violento incidente, tre passeggeri del furgone sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza su tre ambulanze giunte sul posto. Per una persona invece, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Il conducente dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e affidato ai sanitari del servizio d’emergenza.

Durante tutte le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.