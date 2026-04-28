Incidente sull’A2 allo svincolo per Montalto: mezzo pesante ribaltato, rallentamenti al traffico

MONTALTO UFFUGO (CS) – Traffico rallentato sull’autostrada A2 del Mediterraneo a causa di un incidente autonomo avvenuto nelle prime ore della mattinata. Il sinistro si è verificato al chilometro 247+150 in direzione nord, in prossimità dello svincolo di Montalto Uffugo.

Camion ribaltato a Montalto sulla rampa di decelerazione

Secondo le prime informazioni, il veicolo si è ribaltato sulla rampa di decelerazione dello svincolo. Non risultano, al momento, ulteriori veicoli coinvolti, ma l’episodio sta causando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.

Le operazioni sono ancora in corso e si registrano rallentamenti in direzione nord. Gli automobilisti in transito sono invitati a prestare attenzione e a moderare la velocità nel tratto interessato. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore in merito alla rimozione del mezzo e al completo ripristino della viabilità.