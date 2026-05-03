LATTARICO (CS) – Lo schianto è avvenuta nella serata a Campo di Fieno nel territorio di Lattarico. Un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Opel Corsa e una Alfa Romeo Giulietta. Le cause e la dinamica sono ancora in fase di accertamento.

Scontro a Lattarico, quattro feriti

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due vetture a seguito dell’impatto si sarebbe ribaltata, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per estrarre uno degli occupanti dalle lamiere. Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite, tutte trasferite in codice rosso all’ospedale di Cosenza. Tra i coinvolti ci sarebbero anche due bambini, di 5 e 7 anni, che si trovavano a bordo dell’auto condotta dalla mamma. Nonostante la gravità dell’impatto, nessuno dei feriti risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Rende. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.