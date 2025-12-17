Violento incidente tra 3 auto. Lancia Ypsilon finisce contro un’abitazione: un ferito

ALTOMONTE (CS) – È di un ferito, trasportato all’ospedale di Cosenza dai sanitari del 118, il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto questa mattina ad Altomonte nel Cosentino. Per cause in corso di accertamento sarebbero tre le auto coinvolte che si sono scontrate nei pressi di un rettilineo in discesa, non lontano da un esercizio commerciale.

Lancia Ypsilon finisce su un lato

A seguito del violento impatto uno due mezzi, una Lancia Ypsilon, si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa su di un fianco all’interno di un cortile condominiale, finendo praticamente contro il muro dell’abitazione. Il conducente, come detto, è stato prontamente soccorso dal 118 e portato in ospedale, mentre la zona dell’incidente è stata interdetta al traffico in attesa che vengano completati tutti i rilievi del caso dalle forze dell’ordine e le auto rimosse.