Incidente in bici, donna cade e rischia di morire soffocata: poliziotti le salvano la vita

GIOIA TAURO (RC) – Una donna rimasta vittima di un incidente autonomo con la sua bicicletta è stata salvata dagli agenti di una volante del Commissariato della Polizia di Gioia Tauro. Cadendo, la donna ha battuto a terra il volto con una perdita di sangue che l’ha esposta al rischio di soffocamento. I poliziotti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure di primo soccorso, mantenendo libere le vie respiratorie e contenendo la perdita ematica fino all’arrivo del personale sanitario.

La paziente è stata trasportata in ambulanza, con il supporto delle Volanti, allo stadio polivalente “Don Pasquale Stanganelli”, da cui è stata successivamente trasferita d’urgenza con l’elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Una volta stabilizzate le condizioni cliniche, la donna ha indirizzato una lettera di ringraziamento agli agenti esprimendo gratitudine per la prontezza, la professionalità e la determinazione dimostrate in un momento di particolare criticità.