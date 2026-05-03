LATTARICO (CS) – Lo schianto è avvenuta nella serata a Campo di Fieno nel territorio di Lattarico. Un violento incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Opel Corsa e una Alfa Romeo Giulietta. Le cause e la dinamica sono ancora in fase di accertamento.

Scontro a Lattarico, quattro feriti

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due vetture a seguito dell’impatto si sarebbe ribaltata, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per estrarre uno degli occupanti dalle lamiere.

Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite, ma nessuna avrebbe riportato gravi conseguenze all’ospedale di Cosenza. Tra i coinvolti ci sarebbero anche due bambini, di 5 e 7 anni, che si trovavano a bordo dell’auto condotta dalla mamma. Anche loro fortunatamente hanno riportato solo lievi escoriazioni e dunque, nonostante la gravità dell’impatto, nessuno dei feriti risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Rende. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.