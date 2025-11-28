Grave incidente a Luzzi: conducente sbalzato dall’auto e trasportato in elisoccorso in ospedale

LUZZI (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Luzzi, in provincia di Cosenza, in contrada Linze, sulla Strada Provinciale 234. L’impatto ha coinvolto due auto ed è stato particolarmente violento, tanto da aver reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, una persona sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo a causa della forza dell’urto e l’eliambulanza ha provveduto al trasferimento del paziente in ospedale all’Annunziata. Il traffico ha subito rallentamenti e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.