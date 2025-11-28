Incidente al porticciolo: gru si sibalta durante le operazioni di sollevamento dei massi

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – L’incidente si è verificato questa mattina al porticciolo turistico di Villa San Giovanni. Intorno alle 11 circa, durante le operazioni di sollevamento di massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti, una gru privata si è ribaltata, restando in bilico con il braccio immerso nello specchio d’acqua.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni, supportati da un’autogru proveniente dalla sede centrale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. Fortunatamente non si registrano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza hanno permesso di limitare i rischi per i lavoratori e per l’area portuale, evitando danni maggiori.