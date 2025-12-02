Violento scontro tra auto a Paola, una si ribalta: un giovane incastrato tra le lamiere

PAOLA (CS) – A Paola un grave incidente stradale si è verificato questa mattina e ha richiesto un ampio dispiegamento di soccorsi. L’episodio è avvenuto in via Sant’Agata, nei pressi dell’ingresso del Centro Veterinario, quando due auto si sono scontrate, trasformando la zona in un vero e proprio luogo di emergenza. La strada è stata immediatamente circoscritta per consentire i rilievi tecnici.

Il grave incidente stradale a Paola

Il violento impatto ha provocato il ribaltamento di una Opel Corsa, che è rimasta adagiata su un fianco al centro della carreggiata. All’interno del veicolo, un giovane è rimasto intrappolato, impossibilitato a uscire a causa delle lamiere piegate. Il ragazzo è stato estratto dai Vigili del fuoco, che hanno utilizzato le attrezzature specializzate per liberarlo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Una volta liberato, il giovane è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza all’ospedale locale per controlli urgenti. Le sue condizioni non sono ancora state rese note. Anche l’autista dell’altra vettura e gli eventuali passeggeri hanno ricevuto assistenza medica per accertare traumi o contusioni. La viabilità è tornata alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto anche la Polizia per esaminare la dinamica dell’accaduto.