Violento incidente sulla SS 107 a San Giovanni in Fiore: due auto coinvolte e tre feriti

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Strada Statale 107 “Silana-Crotonese”. Coinvolte due automobili, una Fiat Punto e una Fiat Tipo. A seguito dell’impatto sarebbero tre le persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118. Lo scontro si è verificato sul viadotto Neto, all’altezza del chilometro 90 nel territorio di San Giovanni in Fiore.

Accanto al personale sanitario, hanno operato anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e il personale ANAS, chiamato a gestire la viabilità e a coordinare gli interventi di ripristino della strada. I Carabinieri della stazione locale hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire esattamente le cause dello scontro. Il traffico ha subito rallentamenti per diverse ore.

Una giornata, quella di ieri, segnata ancora una volta da altri incidenti stradali: nella mattinata nei pressi del cimitero di Cosenza e nel pomeriggio sulla strada di Zumpano.