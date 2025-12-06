Incidente sulla SS106, autotreno si ribalta: traffico rallentato

SIMERI CRICHI (CZ) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS106 nel comune di Simeri Crichi, nei pressi della rotatoria adiacente all’azienda Coluccio. Il sinistro ha coinvolto un autotreno (motrice con rimorchio) che per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco occupando così parte della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, della sede centrale per mettere in sicurezza l’area ed il veicolo. A bordo del mezzo pesante era presente solo il conducente che è stato affidato al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e successivamente trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti del caso ed il personale Anas per la gestione della viabilità.