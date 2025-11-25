Incidente sulla SS18 a Diamante: un’auto sfonda la vetrina di un negozio

DIAMANTE (CS) – Una vetrina di un negozio completamente distrutta e due feriti. È questo il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina, sulla SS 18, all’altezza di Diamante. A seguito di uno scontro tra due auto, una delle due ha perso il controllo finendo all’interno di un negozio di abbigliamento, sfondando del tutto la vetrina. Ingenti i danni al locale e due le persone rimaste ferite in maniera non grave.

Incidente a Diamante, da chiarire la dinamica

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che in via precauzionale hanno trasportato le due persone ferite al pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro per gli accertamenti del caso. Intervenuto anche personale Anas che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi ed i sopralluoghi che permetteranno di chiarire la dinamica dell’incidente.

Foto: Infopinione