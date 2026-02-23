Tragico incidente sulla Statale 106 Corigliano-Rossano, noto avvocato perde la vita

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il violento schianto, costato la vita all’avvocato Ivan Nicoletti, si è verificato sul tratto della Statale 106 all’imbocco della rotatoria di contrada Oliveto-Longo, in località Seggio di Corigliano-Rossano. L’incidente mortale si è verificato intorno alle 22.30. La vittima, Ivan Nicoletti, 49 anni, avvocato molto conosciuto in città, era il fratello del penalista Francesco Nicoletti.

Sangue sulla Statale 106, morto l’avvocato Nicoletti

Per cause ancora in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava il legale si è schiantata con estrema violenza all’ingresso della rotatoria. Un urto devastante che non gli ha lasciato scampo. Nicoletti indossava il casco ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, insieme agli agenti della Polizia Stradale, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La notizia si è diffusa rapidamente nella notte, e la comunità di Corigliano-Rossano è sgomenta. Ivan Nicoletti era un professionista apprezzato, descritto da molti come una persona disponibile, garbata e benvoluta da tutti. L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha espresso profondo dolore per l’ennesima tragedia lungo un’arteria che continua a restituire sofferenza e interrogativi.