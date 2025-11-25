Segnala una notizia

Tragico scontro sulla 106 a Mirto-Crosia: sbalzato dal motocarro, muore 86enne

Pomeriggio drammatico lungo la Statale 106, nel tratto che attraversa il centro urbano di Mirto-Crosia, dove un grave incidente ha coinvolto un crossover e un motocarro

MIRTO CROSIA (CS) – Pomeriggio drammatico lungo la Statale 106, nel tratto che attraversa il centro urbano di Mirto-Crosia, dove un grave incidente ha coinvolto un crossover e un motocarro. Ad avere la peggio è stato il conducente del motocarro, un uomo di 86 anni, originario di Caloveto e da tempo residente nella zona di Sorrenti.

Dalle prime informazioni raccolte, l’urto sarebbe stato estremamente violento: l’anziano sarebbe stato catapultato fuori dal suo veicolo, cadendo pesantemente sull’asfalto. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo dell’incidente è arrivata l’équipe del Suem 118 di Mirto, che ha tentato in ogni modo di salvargli la vita. Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Ogni sforzo, però, si è rivelato vano: l’uomo è morto sul posto. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. A seguito del sinistro, la Statale 106 ha subito rallentamenti e notevoli disagi al traffico.

